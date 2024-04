PESARO – Rifiuti nella spiaggia di Fiorenzuola, task force di volontari per raccoglierli e ripulire l’ambiente.

In occasione della “Giornata Mondiale della Terra” Be Kind, un brand con la missione di diffondere gentilezza, ha organizzato in collaborazione con Marche Multiservizi un evento ecologico con l’obiettivo di aiutare concretamente l’ambiente e di sensibilizzare l’opinione pubblica sulla necessità di impegnarsi quotidianamente per proteggere e preservare il nostro Pianeta.



Domenica 21 Aprile, infatti, si è svolto un grande clean-up sulla spiaggia libera di Fiorenzuola di Focara a Pesaro. Muniti di guanti e sacchetti, forniti da MMS, i volontari che hanno partecipato all’evento organizzato da Be Kind To Nature, nonostante un tempo non proprio favorevole, hanno raccolto 325 kg di materiale che è stato rimosso dall’ambiente e conferito negli appositi cassonetti. Al termine dell’iniziativa è stata donata una borraccia di Marche Multiservizi a tutti i partecipanti per promuovere un minor consumo di plastica.



La Giornata Mondiale della Terra è un evento globale dedicato alla promozione della consapevolezza e dell’azione per la protezione dell’ambiente naturale del nostro pianeta. La Giornata vuole essere anche un’occasione per riflettere sull’importanza della salvaguardia ambientale e sulla necessità di promuovere azioni concrete e tempestive in tale direzione. L’iniziativa si è svolta in collaborazione con Fondazione Cetacea, Bodytec Pesaro, Piazza Grande Cattolica, Associazione Persona Gentile. Per ulteriori informazioni e per iscriversi ai prossimi eventi, si prega di visitare la pagina instagram @bekind_italia.