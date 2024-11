Giornata contro la violenza sulle donne, psicologi e sportelli telefonici: le iniziative dell’Ast Pesaro Urbino

PESARO – Parte la campagna di ascolto e di sensibilizzazione contro la violenza sulle donne. In occasione del 25 novembre, l’Ast PU ha intrapreso alcune iniziative per affrontare il problema della violenza di genere. Una settimana di iniziative: linee telefoniche dirette con gli psicologi e assistenti sociali, postazioni simbolo allestite all’interno delle strutture sanitarie della provincia per sensibilizzare e supportare coloro che sono vittime di violenza e incoraggiarle a rompere il silenzio. La campagna di sensibilizzazione è rivolta anche agli operatori sanitari per una continua formazione sul tema e per mantenere alta l’attenzione per coglierne i segnali. L’obiettivo: fornire strumenti concreti e indirizzi a cui rivolgersi per chiedere aiuto.

«Le istituzioni in primis hanno il dovere di educare, sensibilizzare e fermare questa strage silenziosa che colpisce donne di tutte le età, razze ed estrazioni sociali – spiega il direttore generale Ast Pu Alberto Carelli – la lotta contro la violenza di genere richiede la partecipazione di tutta la comunità e promuovere la consapevolezza sui diritti delle donne e fornire supporto alle vittime sono elementi che vanno in questa direzione».

Nella settimana dal 25 novembre al 29 novembre 2024, il servizio Psicologia Ospedaliera attiva uno sportello di ascolto telefonico rivolto ai cittadini e alle cittadine, un servizio di ascolto gratuito telefonico per le donne, per i loro familiari o per gli operatori che vogliano acquisire maggiori informazioni su eventuali percorsi di uscita dalla violenza attraverso la rete e dei servizi rivolti agli uomini presunti autori di violenza. Gli psicologi risponderanno ai numeri, dal 25 al 29 novembre 2024 dalle 9 alle 11, 0721.882510 e 0721.362944.

Anche all’ospedale di Urbino verranno attivati servizi gratuiti a supporto delle donne vittime di violenza: giovedì 21 e venerdì 22 novembre 2024, dalle 9 alle 14, sarà attivo un Info Point Telefonico con un’assistente sociale e colloqui in presenza con uno psicologo. Per accedere contattare il numero 335/8471920.

«Siamo all’ottava edizione del progetto Scarpe Rosse – spiega la Responsabile della struttura di Psicologia Ospedaliera Ast Pu, Michela Fortugno – il mese di novembre ci richiama ogni anno, come istituzione, a dare il nostro contributo alla promozione del cambiamento rispetto alla cultura di violenza verso le donne. Il progetto vede varie iniziative. Voglio ricordare l’importanza della sensibilizzazione degli operatori che entrano in contatto con le vittime di violenza. E’ fondamentale la capacità di cogliere tutti i segnali della violenza e del maltrattamento che spesso vengono celati dalla paziente stessa». La dr.ssa Morena Mazzanti Responsabile della Direzione Medica di Urbino specifica che: «E’ determinante la capacità di ascolto per riuscire a soccorrere ed orientare al meglio la vittima per supportarla e incoraggiarla a rompere il silenzio, fornendo strumenti concreti e indirizzi a cui rivolgersi per chiedere aiuto».

«La Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne che si celebra il 25 novembre sottolinea l’importanza di sensibilizzare l’opinione pubblica su una delle più devastanti violazioni dei diritti umani – dichiara il Vice Presidente della Giunta e Assessore alla Sanità della Regione Marche, Filippo Saltamartini – La violenza impatta in maniera pesante sul benessere e sulla salute fisica e mentale delle donne. La prevenzione e il contrasto dei fenomeni di violenza e abuso sono una priorità di questa Giunta regionale. Potenziamo anche le iniziative di formazione rivolte agli operatori sanitari affinché possano riconoscere tempestivamente i segnali di abuso e offrire interventi appropriati».

Sempre nell’ambito delle iniziative legate alla Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne, è in programma il convegno dal titolo “Femminicidi: lo scenario del dopo” il giorno giovedì 23 gennaio 2025 dalle ore 15 alle ore 18 alla Mediateca Montanari, convegno realizzato in collaborazione con il Comune di Fano, la Mediateca Montanari e il CUG Comitato Unico di Garanzia dell’AST Pu . Verrà inoltre effettuata una indagine sugli stereotipi di genere nel mondo della cura – indagine tramite questionario rivolto esclusivamente al personale sanitario dell’AST durante il mese di novembre. I dati verranno presentati durante il convegno del 23 febbraio 2025.

In tutti i distretti e presidi sanitari dell’AST PU, verranno allestiti punti informativi, dove saranno esposti i simboli della lotta contro la violenza come le scarpe rosse, la locandina aziendale del Progetto ed eventuali altri accessori ed opuscoli significativi rispetto al tema.

Questa serie di iniziative rientrano anche nel calendario della campagna nazionale “H-Open Week contro la violenza sulle donne” di Fondazione Onda – Bollini Rosa, e permette alle donne o ai loro familiari di ricevere informazioni sui percorsi di uscita dalla violenza attraverso la rete dei servizi territoriali.

I servizi offerti in tutta Italia dagli ospedali che aderiscono alla rete di Onda sono consultabili sul sito www.bollinirosa.it dove è possibile visualizzare l’elenco dei centri aderenti con indicazioni su date, orari e modalità di prenotazione. Per accedere al motore di ricerca basta cliccare sul banner “Consulta i servizi offerti” posto in Home Page.

Attivi anche diversi profili social Facebook e Instagram (@nonstarezittaparlaconnoi) e su Tik Tok (@nonstarezitta).