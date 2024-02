PESARO – Anche quest’anno, si svolge la GRF – Giornata di Raccolta del Farmaco. Durerà una settimana, da martedì 6 a lunedì 12 febbraio. In 5.000 farmacie che partecipano in tutte le città italiane (espongono la locandina dell’iniziativa – L’elenco è consultabile su www.bancofarmaceutico.org), viene chiesto ai cittadini di donare uno o più medicinali da banco per i bisognosi.

I farmaci raccolti (598.178 confezioni nel 2023, pari a un valore di 5.010.685 €) saranno consegnati a 1.900 realtà benefiche che si prendono cura di almeno 427.000 persone in condizione di povertà sanitaria, offrendo gratuitamente cure e medicine. Il fabbisogno segnalato a Banco Farmaceutico da tali realtà supera il milione di confezioni di medicinali. Si invitano i cittadini ad andare apposta in farmacia per donare un farmaco.

Servono, soprattutto, antinfluenzali e medicinali pediatrici, antifebbrili, analgesici, preparati per la tosse e per i disturbi gastrointestinali, farmaci per i dolori articolari e muscolari, antistaminici, disinfettanti, vitamine e sali minerali.

A PESARO e provincia, la Raccolta si svolgerà dal 6 al 12 febbraio in 51 farmacie. I volontari del Banco saranno presenti sabato 10 febbraio. I farmaci raccolti sosterranno 29 realtà benefiche del territorio. Durante l’edizione del 2023, sono state raccolte 4300 confezioni (pari a un valore di 36.000 euro). Nelle Marche, nel 2023, sono state raccolte 21.000 confezioni di farmaci in 184 farmacie (pari aun valore di 165.000 euro). I medicinali raccolti hanno contribuito a curare 8700 persone aiutate da93 realtà caritative del territorio regionale.

«Donare un farmaco è un gesto semplice e può essere determinante per la salute di chi non può permetterselo. Contribuisce in maniera importante al bene di chi lo riceve. Ma anche di chi lo dona. Perché, in fondo, compiere il bene è una parte inscindibile della legge scritta nel cuore di ogni persona», ha dichiarato Sergio Daniotti, presidente della Fondazione Banco Farmaceutico Ets.

Le farmacie comunali coinvolte sono: Via Giolitti, Villa Fastiggi, Cattabrighe, Gabicce Mare, Muraglia e Soria.



«Un appuntamento con la solidarietà – ricorda Luca Pieri, presidente Aspes e presidente nazionale Assofarm

-, con attenzione alle categorie più fragili. Quello della donazione è un gesto importante, perché vede la

generosità e la solidarietà di molti contribuire al benessere e ai bisogni di tutta la comunità. Le farmacie

comunali e i farmacisti delle stesse si confermano sempre in prima linea nell’accogliere e promuovere

iniziative di questo genere, rafforzando la propria vocazione nell’essere ogni giorno per il cittadino, il primo

presidio socio-sanitario sul territorio.