Un gioco in scatola e incontri con gli studenti per spiegare come funziona un “comune”. Il progetto a Pesaro

PESARO – Un gioco in scatola con cui divertirsi; una lezione “sul campo” per vedere da vicino come funziona la macchina comunale; una simulazione del consiglio comunale. Al via, da mercoledì 23 marzo, “Il Comune va a scuola”, progetto educativo-didattico ideato dal presidente del consiglio comunale Marco Perugini, «Per far conoscere ai ragazzi, in un modo leggero e coinvolgente, come funziona l’istituzione più vicina ai cittadini».

Saranno 450 gli studenti delle primarie di secondo grado e secondarie di primo grado della città, che si alterneranno sugli scranni della sala consiliare per vivere, per una mattinata, l’esperienza “in Comune”, in particolare simulando la seduta di un Consiglio comunale.

«È un’iniziativa che abbiamo affinato in questi mesi in cui non è stato possibile incontrarsi di persona – spiega Perugini – e a cui tengo particolarmente. Insegnare ai bambini come funziona il Comune, come lavora e qual è il ruolo del Consiglio comunale, della giunta e del sindaco, è fondamentale per creare cittadini consapevoli».

Forte dell’esperienza degli anni pre-pandemici, che gli ha permesso di accogliere in municipio diverse scuole, Perugini ha deciso di “strutturare” le consuete visite degli scolari e arricchirle con strumenti pensati ad hoc per i più piccoli. È nato così i kit didattico-educativo di supporto a “Il Comune va a scuola”, progettato nella parte dei contenuti, con la collaborazione del Centro Idea e, in quella grafica, con la collaborazione di Nico Polidori: «Nel libretto esplicativo i piccoli potranno trovare quali sono le istituzioni che si occupano del governo della città, quali gli organi politici dell’ente e quali le rispettive competenze; nel gioco, diversi tavole in cui inserire le sagome di sindaco, assessori, consiglieri, segretario comunale, da staccare per interpretare il ruolo più ambito. Entrambi sono coloratissimi, pratici e soprattutto divertenti. È un progetto, e un’esperienza, che mi auguro possa essere ricordato nel tempo».

Il kit de “Il Comune va a scuola” sarà consegnato a ciascuno degli studenti che parteciperanno al progetto (22 classi di 7 istituti pesaresi) a iniziare da quelli della Carducci, mercoledì 23 marzo. «Li coinvolgerà attivamente e semplificherà la comprensione di quanto affronteremo durante l’incontro» conclude Perugini.