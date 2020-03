Giocano a basket, 5 giovani denunciati. Controlli a tappeto a Pesaro

PESARO – Controlli a raffica. E c’è chi persino gioca a basket. Intanto il prefetto di Pesaro si trova in isolamento fiduciario senza alcuna sintomatologia rispetto al Covid-19.

Sei le denunce di giovedì 12 marzo per non aver rispettato le disposizioni del decreto ministeriale. Si può uscire solo per comprovate esigenze lavorative, acquistare beni di prima necessità e motivi di salute. Si rischia l’arresto fino a 3 mesi o la multa fino a 206 euro.

Eppure non tutti rispettano le regole. Tanto che 5 giovani, di cui 3 studenti minorenni stranieri, sono stati denunciati dai Carabinieri della Stazione di Piandimeleto. I ragazzi giocavano a basket all’interno di una struttura sportiva all’aperto. I due maggiorenni, un operaio e l’altro in attesa di prima occupazione, e i 3 minorenni stranieri sono stati deferiti per violazione dell’articolo 650 del codice penale e per danneggiamento. Questo perchè i 5 giovani hanno divelto la cartellonistica di divieto ad introdursi nell’impianto sportivo apposto sulla porta d’entrata, all’interno del campetto dall’amministrazione comunale della cittadina.

Nella giornata del 12 marzo sono stati effettuati nel territorio provinciale 915 controlli sugli spostamenti con 6 denunce in totale. Sono stati altresì effettuati controlli in 831 esercizi commerciali.

Intanto la Prefettura informa che il Prefetto di Pesaro e Urbino Vittorio Lapolla, si trova in via precauzionale in isolamento fiduciario senza alcuna sintomatologia di sospetto contagio al Covid-19.

Lo stesso Prefetto continua, anche da remoto, con le modalità stabilite dalle più recenti direttive ministeriali, a dirigere l’attività dell’Ufficio e a presiedere le riunioni.