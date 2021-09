Le sue atlete, lo scorso 8 luglio, si sono laureate campione d’Italia in Trentino bissando il titolo nazionale già ottenuto nel 2020: «Movimento che contribuisce a rendere lo sport testimonianza virtuosa nel nostro tessuto»

FANO – In ambito sportivo un posto d’onore tra le eccellenze della Città della Fortuna spetta sicuramente alla Ginnastica artistica promossa dall’Aurora Fano: le sue atlete, lo scorso 8 luglio, si sono laureate campione d’Italia in Trentino bissando il titolo nazionale già ottenuto nel 2020. Una doppietta che non è passata inosservata all’amministrazione fanese che ha deciso di dedicare un riconoscimento che vuole enfatizzare l’impegno e il percorso tratteggiato dalle ragazze allenate da Letizia Rossi e Nani Londaridze.

L’assessore Brunori e il sindaco Seri hanno consegnato una targa di riconoscimento alla società per celebrare i risultati conseguiti e per l’imminente partenza delle attività dell’anno sportivo. Un segno di attenzione verso una realtà sportiva che incarna l’eccellenza a livello nazionale.

«Abbiamo voluto omaggiare la società Ginnastica Aurora Fano – spiegano Seri e l’assessore Brunori – visto quello che sta facendo a livello sportivo. Ci tenevamo a ringraziare la società, le allenatrici, le atlete e soprattutto le loro famiglie, vere protagoniste nell’accompagnamento del loro percorso, per continuare ad alimentare un movimento sportivo sano, denso di valori. Movimento che contribuisce a rendere lo sport testimonianza virtuosa nel nostro tessuto cittadino. Lo sport educa, forma e ci permette di crescere attraverso un modello e sano. E l’Aurora Fano ne è un esempio positivo».