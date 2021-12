Il campione olimpionico di salto in alto Gianmarco Tamberi è il volto del “Natale che non ti aspetti”, la rete di eventi natalizi promossa dalle Pro Loco di Pesaro e Urbino. La scelta per il testimonial è caduta proprio sull’atleta consacrato la scorsa estate dall’oro aggiudicatosi ai Giochi di Tokyo. Tamberi è stato accolto al castello di Frontone, tra i luoghi simbolo dei mercatini di Natale della provincia, dal sindaco Daniele Tagnani, dall’assessore regionale Francesco Baldelli e da Damiano Bartocetti, presidente dell’Unione Pro Loco Pesaro e Urbino nella giornata dell’8 dicembre.

Tamberi testimonial di “Il Natale che non ti aspetti”

«Siamo felici e orgogliosi di essere rappresentati dal campione Gianmarco Tamberi – ha dichiarato il presidente Bartocetti -, grazie a lui il nostro Natale farà un salto di visibilità straordinario in Italia e nel mondo. Lo ringrazio per avere accettato il nostro invito e per l’energia travolgente».

Contento anche l’atleta olimpionico che si è detto felice ed onorato di «essere testimonial de Il Natale che non ti aspetti, una manifestazione che dà grande visibilità alla nostra amata Regione Marche. Mi auguro che da tutta Italia possano venire ad ammirare questi splendidi mercatini natalizi».

Al centro della giornata svoltasi al Castello di Frontone, il casting per girare gli spot video e radiofonici che vedranno ‘Gimbo’ protagonista nella promozione dell’iniziativa che mette in rete 25 borghi per un totale di 100 eventi promossi da circa 2 mila volontari delle Pro Loco, fino al 6 gennaio 2022.

«La giornata rientra nell’attività promozionale dei nostri territori: Gianmarco Tamberi, campione olimpico che abbiamo la fortuna di avere come nostro corregionale, è un testimonial d’eccezione. La scelta degli organizzatori dell’evento ben si sposa con quella di promozione turistica delle Marche in Italia e nel mondo operata in questi mesi dalla regione. Ed è solo l’inizio», le parole dell’assessore regionale Francesco Baldelli. Consegnata, dal presidente Bartocetti, al campione olimpico una targa di ringraziamento: «Un grazie speciale a Gianmarco Tamberi, ambasciatore de ‘Il Natale che non ti aspetti’ per la tenacia con cui ha trasformato i sogni in realtà».