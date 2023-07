Gianni Morandi a pranzo a Fano: il selfie diventa virale – FOTO

FANO – L’eterno ragazzo della musica italiana a pranzo in una storica trattoria fanese. È successo nella giornata del 26 luglio. Gianni Morandi, di ritorno dalla tappa del suo tour a Matera, ha deciso di concedersi un lauto pranzo in uno storico locale della Città della Fortuna: la Trattoria da Maria sita in via IV Novembre.

A diffondere l’immancabile selfie con la padrona di casa è stato lo stesso cantautore con tanto di didascalia: «Maria ha novant’anni e cucina da 70 nella sua storica trattoria. Una grande gioia per il palato!».

Inutile dire che lo scatto è divenuto subito virale tanto da essere condiviso anche sulle piazze social locali: tanti i fanesi che hanno apprezzato la scelta di Morandi, con l’unico rammarico di non averlo incontrato personalmente. L’artista conferma il suo sodalizio con le Marche: poche settimane fa era stato in concerto anche a Senigallia.