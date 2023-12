Gestione ambienti fluviali e mulattiere: un convegno a Cantiano sul cavallo del Catria e il trasporto della legna

"Il futuro nella tradizione". È questo il titolo del convegno in programma a Cantiano. Ecco il programma

PESARO – La cura del territorio passa da una migliore gestione degli ambienti fluviali e da azioni, come la raccolta della legna. In un’area come quella di Cantiano queste operazioni possono essere agevolate anche dal ritorno dell’utilizzo del mulo e delle storiche mulattiere, percorsi da riqualificare anche a fini turistici. Di questo si parlerà nel corso del convegno dal titolo “Il futuro nella tradizione”. L’evento si tiene nella sala consiliare del Comune di Cantiano, venerdì 15 dicembre alle ore 10.30. Nel corso della mattinata si alterneranno tra i relatori, Alessandro Piccini, sindaco di Cantiano, Giuseppe Travagliati, presidente Associazione Allevatori Cavallo del Catria, Giacomo Romitelli, vicepresidente Associazione Allevatori Cavallo del Catria e Andrea Montresor, responsabile area economica Coldiretti Marche. Partecipa anche il presidente della Commissione Agricoltura della Camera dei Deputati Mirco Carloni. Modera Marco Catalani.

Alle 12 è prevista la dimostrazione dell’Associazione Allevatori Cavallo del Catria sulle pratiche di trasporto della legna con il mulo e del Piano formativo legato al corso presso il cantiere sul fiume Bevano. Alle 12.30, un momento conviviale al Birrificio del Catria.

L’evento è organizzato da Coldiretti Ancona, Associazione Allevatori Cavallo del Catria, Università Agraria della Popolazione – Chiaserna e Università delle XII Famiglie Originarie di Chiaserna Cantiano.