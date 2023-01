Galleria della Guinza, Lega: «Gara per l’appalto a giugno, cantiere vicino»

PESARO – Galleria della Guinza, cantiere entro l’estate. Sarà la volta buona dopo 30 anni di annunci?

I rappresentanti della Lega ne sono convinti e hanno effettuato un sopralluogo nella galleria fondamentale per lo sviluppo della Fano-Grosseto per verificare lo stato dell’arte insieme al viceministro alle Infrastrutture Bignami. C’erano anche il presidente della commissione Agricoltura della Camera on. Mirco Carloni, Luca Serfilippi, presidente della commissione Ambiente e Territorio in Regione, l’assessore di Urbino Francesca Fedeli.

«Dopo l’approvazione del nuovo codice degli appalti che accelera l’iter dei lavori e taglia la burocrazia e con lo sblocco di 4,55 miliardi di fondi Anas, potranno essere avviati cantieri di opere attese da decenni – ricordano il commissario regionale Riccardo Augusto Marchetti e i leghisti presenti al sopralluogo – Una svolta importante non solo per l’entità degli investimenti: le certezze di cantierizzazione per E78 Fano-Grosseto, intervalliva Mattei-La Pieve e rotatoria di Civitanova sono anche certezza di sanare ataviche difficoltà di collegamento dell’entroterra con gli snodi logistici principali, determinanti anche nella risoluzione del problema spopolamento».

In particolare per la E78 si interverrà nel Tratto Selci Lama (E45) – S. Stefano di Gaifa con l’adeguamento a 2 corsie della Galleria della Guinza (Lotto 2°) e del Tratto Guinza – Mercatello Ovest (Lotto 3°) per un importo di150 milioni di Euro

«Sono in costante contatto con il Commissario Straordinario della E78 Massimo Simonini e ci sono ottime notizie per quanto riguarda la Galleria della Guinza – dichiara Marchetti – è stato già trasmesso il protocollo d’intesa alle Regioni e, non appena verrà sottoscritto, si procederà con l’approvazione del progetto definitivo e inizieranno i lavori. La gara è prevista per giugno – rende noto Marchetti – dopo trent’anni anni di parole, grazie all’intervento del ministro Matteo Salvini i lavori sono prossimi ad iniziare e due regioni strategiche per l’economia nazionale come Marche e Umbria avranno un collegamento efficace e funzionale che permetterà lo sviluppo delle imprese e del turismo».