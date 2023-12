Galleria del Furlo, Rossi (Civici Marche): «Anas metta la segnaletica d’emergenza o farò esposto in procura»

PESARO – Morte in galleria, Giacomo Rossi dei Civici Marche chiede di nuovo ad Anas la segnaletica d’emergenza al Furlo.

Il Consigliere Regionale interviene di nuovo sulla sicurezza nelle gallerie ed in particolare sulla segnaletica d’emergenza. «La tragedia della galleria di Urbino, per la quale siamo ancora tutti scossi, deve farci ulteriormente riflettere sull’ importanza e sulla necessità della segnaletica d’emergenza nelle gallerie. Sono mesi che sollecito Anas Spa ad adeguare la segnaletica luminosa d’emergenza nelle gallerie ed in particolare nelle due canne della galleria del Furlo, vista la loro lunghezza ed il permanere tra l’altro di corsie chiuse al suo interno. Di fatto sono rimasto senza risposte concrete ed invierò una PEC ad Anas per l’ultima volta. Se non avremo certezze su un adeguamento entro il mese di gennaio, depositerò un esposto in Procura. E’ assurdo e non è possibile infatti che questo stato di pericolosità perduri in questa Galleria, tra le più lunghe ed importanti delle Marche».