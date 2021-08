Gala Rossini, centro storico blindato per l’arrivo di Mattarella: ecco i divieti

PESARO – Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella sarà a Pesaro per l’ultima del Rossini Opera Festiva, il 22 agosto alle 20,30 in piazza del Popolo. Centro storico blindato. Il sindaco ha già firmato le ordinanze per la sosta, transito e il divieto di vendita di bevande.

Si legge che «per motivi di tutela dell’ordine pubblico e della sicurezza pubblica dalle ore 16.00 alle 24.00 del 22 agosto 2021, sul suolo pubblico di piazza del Popolo ci sarà il divieto per le attività commerciali su area pubblica di vendere per asporto e di somministrare bevande contenute in lattine e bottiglie o bicchieri di vetro. La somministrazione all’aperto di qualsiasi bevanda o alimento deve avvenire in bicchieri, stoviglie e

posate “usa e getta” di carta o di plastica biodegradabile. Anche le bottiglie di plastica dovranno essere vendute e servite ai tavoli senza tappo. Poi il divieto per chiunque di utilizzare e detenere bottiglie/contenitori e bicchieri di vetro e di latta, per il consumo di bevande in tutta l’area interessata dalla manifestazione, la detenzione di bottiglie di plastica è consentita senza tappo».

Controlli a tappeto della Polizia Locale, Questura, Carabinieri, Guardia di Finanza

Piazza del Popolo sarà inaccessibile al transito e alla sosta (largo Mamiani) per l’intera giornata dalle 8 alle 24, ma praticamente sarà off limits tutto il centro storico nel perimetro della Ztl. In sostanza nella maggior parte della strade, opportunamente segnalato, sarà di fatto vietato il transito dalle 16 del pomeriggio e fino alle 24, con anche divieto di sosta nei parcheggi consentiti in Zona traffico limitato (per esempio piazza Lazzarini) dalle 12 alle 24.