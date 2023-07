A Gabicce torna Turismo in Festa: otto concerti tra musica d’autore e tribute band

GABICCE – Torna a Gabicce Mare ‘Turismo in Festa’, la manifestazione che animerà l’estate con ben otto appuntamenti tra luglio ed agosto. L’ottava edizione è promossa da Confcommercio Marche Nord, dall’Associazione Albergatori Gabicce Mare e dal Gruppo Albergatori Multiservizi, con il contributo del Comune e il sostegno di 50&Più, RivieraBanca, Ente Bilaterale Commercio e Turismo Pesaro Urbino, Camera di Commercio delle Marche e Regione Marche.

Il programma è stato presentato presso l’hotel San Marco alla presenza degli organizzatori e dei partner.

«Questa è una manifestazione – ha esordito il presidente di Confcommercio e degli Albergatori di Gabicce Mare Angelo Serra – che ha riscosso sempre un notevole successo, ora speriamo tutti che, dopo lo stop dovuto alla pandemia, riparti al massimo. Gli ingredienti ci sono tutti, il programma è di assoluta qualità. Adesso entriamo nel vivo della stagione e, come sempre, saremo impegnati per valorizzare e animare al meglio Gabicce».

L’obiettivo di ‘Turismo in Festa’ è animare la città, perla dell’itinerario della Bellezza, progetto di promozione e valorizzazione turistica ideato e curato da Confcommercio Marche Nord, con piacevoli serate in piazza del Municipio, e offrire ai turisti e visitatori la migliore accoglienza.

«C’è stata da parte dei nostri associati, dei residenti e turisti – ha sottolineato il direttore generale Amerigo Varotti – una forte richiesta di riprendere questo evento e noi non ci siamo tirati indietro. Preferiamo i fatti alle parole e riproponiamo la manifestazione raddoppiando le serate che oltre a luglio saranno anche ad agosto. Il sottotitolo è ‘Sulle strade della bellezza’, progetto che abbiamo presentato alla Regione e coinvolge oltre a Gabicce altri Comuni come Monbaroccio, Mondavio, Sassocorvaro, San Lorenzo. In questi ultimi due centri andremo a presentare rispettivamente l’Itinerario dei Teatri Storici e quello Archeologico. Massima attenzione alla costa così come all’entroterra. Molto bene la ripartenza del teatro storico arrivato domenica a Pergola; una iniziativa che ci vede collaborare con la Regione e non solo. Ora però siamo concentrati su ‘Turismo in festa’; il programma è ricco e variegato e vedrà un alternarsi di grandi artisti e generi musicali, che siamo convinti riscuoterà notevole successo».

Il programma decollerà il 6 luglio e negli otto appuntamenti proporrà artisti e tribute band noti. In collegamento, in conferenza stampa, il primo artista che salirà sul palco, Filippo Graziani. «Dopo tanti anni sarà un enorme piacere tornare a questa bella manifestazione. Suonare vicino a casa è sempre emozionante, non vediamo l’ora! Sarà un omaggio a papà: proporremo molte delle sue canzoni più note e non mancherà qualche sorpresa».

Luglio proseguirà il 7 con ‘Black ball boogie’, l’8 con ‘Incanto band’ e le chanson d’amour, per chiudersi il 9 con un omaggio al grande Lucio Dalla.

Agosto si aprirà sulle note dei Nomadi con ‘Musaico Folkestra’, per continuare con il tributo ad uno straordinario artista come Elton John che vedrà protagonista l’artista italo australiano C. J. Marvin. Spazio poi alla canzone d’autore con Stefano Ligi e all’omaggio a Vasco Rossi.

Tra i partner RivieraBanca: «Una lodevole iniziativa – ha proseguito il presidente Fausto Caldari – che ha l’obiettivo di arricchire l’offerta turistica. E’ una felice intuizione che porterà eventi artistici significativi ed importanti rivolti ai cittadini ma anche e soprattutto ai turisti che, siamo sicuri, grazie a questi appuntamenti musicali troveranno il loro soggiorno qui più piacevole».

Importante anche il sostegno dell’Ente bilaterale Commercio e Turismo Pesaro Urbino: «Gabicce Mare – ha evidenziato Domenico Montillo – ha un potenziale turistico straordinario e queste manifestazioni di qualità sono fondamentali per valorizzarla, animare le serate estive e accogliere al meglio tutti coloro che la scelgono per le vacanze. Da parte nostra un sostegno convinto e collaborazione perché è fondamentale fare squadra per il bene del territorio».

Ha concluso il sindaco Domenico Pascuzzi: «Siamo molto contenti del ritorno di questo evento che è stato sempre importante per Gabicce Mare. E’ un piacere sostenerlo. Ringraziamo Confcommercio per aver deciso di riproporre la manifestazione e tutti i partner: insieme si possono realizzare grandi progetti. L’estate sta entrando nel vivo e noi siamo prontissimi con un programma di iniziative ricco, il mare splendido e la nostra squisita accoglienza».

Presenti anche il vicesindaco Marila Girolomoni, che si è complimentata con tutto lo staff Confcommecio per l’ottimo lavoro e la collaborazione proficua, e l’assessora Rossana Biagioni.

Programma concerti di luglio:

6 luglio FILIPPO GRAZIANI CANTA IVAN

7 luglio BLACK BALL BOOGIE

8 luglio INCANTO BAND – CHANSON D’ AMOUR

9 luglio PHONICA TRIBUTE BAND – Caro Lucio ti scrivo …. Concerto tributo Lucio Dalla.

Programma concerti agosto:

3 agosto MUSAICO FOLKESTRA ( Nomadi )

4 agosto THE ELTON SHOW ( tributo a Elton John )

5 agosto STEFANO LIGI IN CONCERTO CANZONI D’AUTORE

6 agosto LIBERI DI SOGNARE – VASCO ROSSI TRIBUTE BAND