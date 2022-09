Il festival, in programma fino all' 11 settembre, nasce con l’idea di valorizzare il patrimonio ambientale e paesaggistico del parco

GABICCE – A Gabicce è tempo di Sunby Outdoor Festival. Dopo la prima edizione del 2021 torna la kermesse dedicata al benessere e dello sport all’aria aperta che vede con attore principe il Parco Regionale del Monte San Bartolo.

L’evento, che ha il patrocinio e contributo del Comune di Gabicce Mare e dell’Ente Parco Regionale del Monte San Bartolo, vede la partnership con Visit Gabicce, Via Panoramica, il Bike Corner e Fondazione Oasi, è ideato, promosso e organizzato da Radio Bakery Comunicazione.

Il festival, in programma quest’anno da lunedì 5 a domenica 11 settembre, nasce con l’idea di valorizzare il patrimonio ambientale e paesaggistico del parco usando come volano le tante attività outdoor che si possono praticare al fine di evidenziare e far conoscere su larga scala le tante potenzialità di questa zona.

L’edizione 2021, che ha previsto una settimana di attività sportive dalla bici – inclusa la nuova tendenza gravel – al sup, dal trekking all’e-bike, ha centrato l’obiettivo riscuotendo giudizi entusiasti dai partecipanti, con tutti gli allenamenti che hanno raggiunto il numero massimo di iscritti.



Sunby Outdoor Festival

Proprio per queste premesse la nuova edizione del Sunby è strutturata in modo analogo: una settimana di attività sportive all’aria aperta con appuntamenti giornalieri dedicati sia ai professionisti che agli amatori, sia agli adulti che ai più piccoli.



La novità dell’edizione 2022 è il Gravel day, dedicato a una disciplina in forte ascesa, che si presta bene alle caratteristiche dei percorsi del Festival. Tutte le guide del Sunby Outdoor Festival sono locali ed esperte del territorio, così da valorizzare chi opera qui tutto l’anno e sa raccontare al meglio l’ambiente che si andrà a vivere.

Il programma prevede anche la partecipazione di due special guest, l’ultrarunner Stefano Gregoretti, con cui sarà possibile allenarsi il 6 settembre, e Augusto “Gus” Baldoni, compagno di viaggio di Lorenzo Jovanotti nella docu-serie sui pedali Non voglio cambiare pianeta. Gus sarà il protagonista di un talk in programma a Gabicce Monte il 9 settembre alle 21 in cui ci racconterà i suoi tanti tour sui pedali.

Per consultare il programma completo, ulteriori informazioni e iscrizioni: www.sunby.it