Gabicce, scambio sospetto: 19enne arrestato con diverse dosi di marijuana

GABICCE – La droga divisa in dosi fuori dal pub. Arrestato.

I carabinieri hanno notato alcuni movimenti sospetti in via del Porto a Gabicce. Hanno visto un veloce passaggio di mani così sono intervenuti sospettando una cessione di qualcosa. E dalla perquisizione a un 19enne sono spuntati fuori 7 grammi di marijuana divisa in dosi e pronte alla vendita. Si tratta di un giovane riminese residente a Cattolica.

E proprio qui sono andati i carabinieri della stazione di Gabicce per proseguire la perquisizione a casa. Sono stati trovati altri 48 grammi di marijuana e 150 euro, ritenuti provento di spaccio. C’erano anche un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento. Il giovane aveva già precedenti per reati connessi agli stupefacenti.



È stato quindi arrestato per detenzione ai fini di spaccio. In tribunale a Pesaro si è svolta la direttissima che ha visto il ragazzo patteggiare a 4 mesi con 800 euro di multa. Pena sospesa.

Contestualmente è stato segnalato come assuntore un 32enne di San Giovanni in Marignano trovato in possesso di una dose, probabilmente quella ricevuta dal giovane.