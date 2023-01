GABICCE – Tentata rapina a colpi di catena. È successo a Gabicce in un minimarket di via Curiel gestito da cittadini bengalesi. Protagonista in negativo della vicenda un 21enne del luogo che ha cercato, a volto scoperto, un improbabile assalto all’esercizio.



Il giovane, alcuni giorni fa, si era introdotto nel negozio come un qualsiasi cliente: una volta dentro, approfittando del fatto che nel locale non ci fosse nessuno, si è avvicinato alla cassa e ha estratto dalla giacca una catena usata per bloccare i ciclomotori ed usarla come arma per minacciare.



Di fronte al rifiuto da parte di quest’ultimo di consegnare i soldi, il 21enne ha iniziato ad aggredire il titolare cercando di colpirlo più volte con la catena. Sul posto nel frattempo è giunta una pattuglia dei carabinieri che ha bloccato il giovane e interrotto la tentata rapina. Il ragazzo, con dei precedenti per reati analoghi, è stato arrestato e posto ai domiciliari.