Gabicce, minorenne inseguito dalla polizia locale getta la droga in spiaggia

GABICCE – Minorenne inseguito getta la droga nella sabbia. Grazie al fiuto di Ziko lo stupefacente è stato sequestrato. Gli agenti della Polizia Locale di Gabicce Mare e Gradara, coordinati dal Comandante Stefano Bravi, nella serata di mercoledì, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio con particolare riferimento al contrasto della detenzione e dello spaccio di sostanza stupefacenti.

C’erano agenti in borghese con il supporto dei carabinieri della stazione di Gabicce con la fondamentale partecipazione dell’unità cinofila “Ziko”, il pastore tedesco grigione in forza alla Polizia Locale di Riccione, accompagnato dal suo conduttore.



Durante le attività effettuate nelle aree di pertinenza di un pubblico esercizio di Gradara, sono state controllate diverse persone, ed il fenomenale fiuto di “Ziko”, ha permesso il rinvenimento, in due punti diversi, di circa 4 grammi di “hashish”, che è poi stato posto sotto sequestro.



Durante il controllo di un gruppo di ragazzi nell’area “sotto monte” di Gabicce Mare, un giovane minorenne, ha tentato di far perdere le proprie tracce al fine di eludere il controllo, ma è stato rintracciato e fermato. Lo stesso, durante la fuga, ha tentato di disfarsi di un “panetto di Hashish” di poco più di 40 grammi, gettandolo nella sabbia. Ma anche in questo caso, “Ziko”, sotto l’attenta supervisione del suo conduttore, ha avuto modo di ripercorre il percorso fatto dal ragazzo, facendo ritrovare la sostanza poco prima abbandonata. Per il giovane è scattata la denuncia.



Il Comandante Bravi sottolinea: «È stata un’attività importante quella messa in campo mercoledì sera, che ha visto impegnato in stretta collaborazione e coordinamento, assieme ai carabinieri e alla Polizia Locale di Riccione Misano e Coriano, che ha messo a disposizione la loro unità cinfolila ed il suo conduttore. Questo è segno della volontà di unire in modo sinergico le energie da parte delle forze di Polizia, nel gravoso e difficile compito di contrasto alla diffusione dello spaccio di sostanze stupefacenti e del degrado e micro criminalità. Il tutto è stato possibile dalle ottime relazioni tra le istituzioni e dall’indispensabile affiatamento tra gli operatori che si trovano a lavorare in stretto contatto sul territorio».



Un impegno che continuerà senza sosta. Il Comando Unico Associato di Polizia Locale di Gabicce Mare e Gradara, è risultato vincitore nel 2022, di un finanziamento Ministeriale di 15.000 euro finalizzato proprio al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, che ha permesso l’acquisto delle necessarie attrezzature per effettuare al meglio tali attività e non da ultimo specifici percorsi di formazione per il personale.



«Gli ottimi risultati ottenuti nel servizio – continua Bravi – sono il segno evidente di un percorso di formazione e accrescimento tecnico operativo che ha visto impegnato negli ultimi mesi il mio personale, che ha partecipato a corsi tecnico operativi tenuti da personale altamente specializzato nella materia, e che ha consentito di apprendere le migliori modalità operative per lo svolgimento di tali servizi, nonché l’utilizzo di sofisticate e nuove strumentazioni, per la prima valutazione delle sostanze, la pesatura e la loro repertazione».