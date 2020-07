GABICCE MARE – Tragedia a Gabicce dove un 83enne, P.L., le sue iniziali, è morto annegato forse a causa di un malore. È successo nella mattinata del 16 luglio a circa 300 metri dalla costa.

L’anziano, che era un esperto pescatore, come consuetudine, si era spinto in mare a bordo del suo natante a remi, per praticare la sua grande passione: la pesca. Qualcosa però stavolta è andata storto: è plausibile che il pensionato sia stato colto da un malore che ne ha causato l’annegamento.

A dare l’allarme sarebbero stati alcuni bagnanti in riva che hanno assistito alla scena: nonostante il repentino intervento dei soccorsi, per l’83enne non c’è stato più nulla da fare. La salma è stata recuperata dagli uomini della Guardia costiera; al medico, intervenuto sul luogo, non è rimasto che constatare il decesso.