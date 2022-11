GABICCE MARE – Lupi a spasso in centro e per di più in pieno giorno. L’avvistamento, documentato da alcuni scatti condivisi su una nota piazza social, risale all’ultimo weekend. A raccontare l’incontro ravvicinato è stato Fabio Persichella: «Nelle mie escursioni a cavallo in boschi e territori collinari e montani mi è capitato tante volte di avvistare questi magnifici animali chiamati lupi…Questa mattina alle 8:30 la sorpresa inaspettata è arrivata proprio da Gabicce sotto casa mia due esemplari adulti mi hanno attraversato».

Uno dei lupi a spasso a Gabicce (foto Fabio Persichella)

Le foto dell’avvistamento, oltre a divenire subito virali, hanno scatenato non poche reazioni. In diversi infatti si sono detti preoccupati, soprattutto per i loro animali domestici. Un utente ha riferito di aver perso già almeno due cani da caccia a causa, a suo dire, di alcuni blitz di lupi.

La maggior parte degli abitanti della zona non si sono dimostrati preoccupati: «Fa strano pensare che degli animali selvatici si spingano così tanto sulla costa e così vicino ai centri abitati… segno dei tempi che cambiano e di qualche ingerenza umana di troppo… se arrivano nel nostro territorio significa che forse invadiamo un po’ troppo il loro…» ha commentato il titolare di un bar.