GABICCE – Gabicce piange la scomparsa di Aurelio Paolini, ex sindaco del comune per una decade. Aurelio ha guidato la cittadina romagnola dal 1970 al 1980. Partigiano e antifascista, aveva fatto parte della brigata Garibaldi prendendo parte in prima linea nella Guerra di liberazione contro i tedeschi.



Nel comune aveva svolto anche il ruolo di consigliere comunale. Durante la sua guida venne costruita la scuola media Lanfranco ed approvato il piano primo piano regolatore. Impegnato nel sociale anche al di là della politica, era stato uno dei soci fondatori dell’Avis di Gabicce Mare.



Tanti gli attestati di cordoglio in queste ore tra cui quella dell’attuale amministrazione «La Città di Gabicce Mare partecipano al dolore della famiglia per la scomparsa di Aurelio Paolini, Sindaco dal 1970 al 1980.Gabicce Mare sarà sempre riconoscente all’ex Sindaco Aurelio Paolini per l’impegno appassionato e intelligente, nell’amministrazione del bene comune e nei confronti di tutti i cittadini».



Sentito anche il ricordo di ANPI Valconca: «Salutiamo per sempre l’amico e compagno AURELIO PAOLINI, Volontario del Corpo della Libertà, l’ultimo militare partigiano residente a Gabicce, già sindaco della città, che abbiamo avuto l’onore di conoscere e il piacere di rivedere in occasioni legate alla memoria degli eventi bellici. Ricorderemo sempre il suo accogliente sorriso e continueremo a fare nostra la sua fede vigorosa nella Costituzione nata dalla Resistenza. Saremo presenti con la nostra bandiera per l’estremo omaggio SABATO 9 LUGLIO alle ore 10 presso la chiesa di Ponte Tavollo a Gabicce Mare».



Scrive anche il Circolo Pd Gabicce: «Stamattina (Ndr: 9 luglio) c’è stato l’ultimo saluto a Aurelio Paolini. Aurelio è stato sindaco di Gabicce Mare per 2 mandati dal 1970 al 1980 ed è sempre stato in prima fila nella lotta al nazifascismo Il Circolo PD di Gabicce Mare porge le sue più calorose condoglianze alla famiglia».