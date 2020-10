Gabicce, i ladri savaligiano la casa: bottino da oltre 20 mila euro in oro

Il colpo in appena in un'ora d'assenza del proprietario. I carabinieri stanno indagando sul caso in via Conciliazione

GABICCE – Appena un’ora d’assenza da casa. Quanto basta ai ladri per rubare l’oro. Colpo da migliaia di euro a Gabicce, sabato sera, 3 ottobre, tra le 22:30 e le 23:30. La denuncia è stata depositata ieri sera, (5 ottobre).



Un lasso di tempo molto stretto, ma quanto basta per entrare in un appartamento in via della Conciliazione. Forse i ladri hanno tenuto d’occhio il proprietario dell’appartamento, un imprenditore pesarese, e hanno agito da professionisti. Hanno rotto una finestra e si sono trovati all’interno. Non c’era l’allarme.

Hanno rovistato per tutta casa aprendo armadi e rovesciando cassetti finché hanno trovato i contenitori dei preziosi. Hanno preso tutto quello che c’era: catenine, anelli, bracciali in oro per un valore stimato di circa 25 mila euro.

Il furto è stato denunciato ai carabinieri che hanno effettuato i rilievi di legge.