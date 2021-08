Gabicce, nel locale con l’obiettivo di rubare collanine e bracciali: i carabinieri sulle tracce di quattro giovani

GABICCE – Una banda di ragazzi appena maggiorenni, tutti entrati in un locale di Gabicce Monte, con l’obiettivo di rubare ori ai clienti.



I carabinieri della compagnia di Pesaro e della stazione di Gabicce stanno stringendo il cerchio su un gruppo di giovani, due italiani e due stranieri, tutti da poco maggiorenni ritenuti autori di una serie di furti all’interno del locale. La banda si sarebbe mossa per sottrarre collanine, bracciali e oggetti di valore ai presenti.



I clienti hanno dato subito l’allarme. Sul posto i carabinieri hanno sentito i testimoni che hanno descritto i sospettati e sono riusciti a capire quali fossero i membri della banda. Nel corso della serata di martedì i militari stavano raggiungendo i protagonisti dei furti. L’obiettivo è quello di avere prove e riscontri validi per avviare la fase delle denunce che potrebbero quindi formalizzarsi in queste ore. Ci saranno sicuramente sviluppi, bisognerà capire anche se i militari riusciranno a mettere mano sulla refurtiva o la banda sia riuscita a disfarsene in precedenza.



Notte movimentata nel locale perché l’addetto alla sicurezza ha individuato un ragazzo di 20 anni trovato in possesso di un coltello con una lama di 7 cm. Dunque sono stati chiamati i carabinieri che hanno provveduto a denunciare il giovane per porto abusivo di oggetti atti a offendere. Si tratta di un 20enne originario di Caserta.