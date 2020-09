Gabicce, rubarono la borsa in un’auto parcheggiata: denunciata una coppia

GABICCE – Pensavano di averla fatta franca, ma dopo alcune settimane i carabinieri sono andati a bussare alla loro porta e li hanno denunciati.

Avevano spaccato il vetro di un’auto parcheggiata e rubato la borsa. Un furto avvenuto a fine giugno, ma su cui i carabinieri non hanno voluto mollare portando avanti le indagini per dare una risposta alla vittima.



I carabinieri della Stazione di Gabicce Mare hanno quindi denunciato per furto aggravato alla Procura della Repubblica di Pesaro, una coppia di quarantenni, lavoratori stagionali ucraini domiciliati a Cattolica.

Tutto ha avuto inizio negli ultimi giorni dello scorso mese di giugno. I due hanno messo gli occhi su una macchina parcheggiata a Gabicce Mare a lato della strada in luogo un po’ defilato. Sul sedile c’era una bella borsa. I due sono passati all’azione e hanno spaccato il vetro del finestrino, portando via la borsa. Sul momento nessuno se ne era accorto.

Al suo ritorno la proprietaria dell’auto aveva potuto solo constatare l’accaduto e denunciare il fatto ai carabinieri della locale Stazione.

Hanno quindi, passo dopo passo, ricostruito l’intera giornata grazie alle testimonianze di gente del luogo e hanno cercato i primi riscontri con un’attenta attività di analisi degli elementi raccolti. Sono quindi emersi i primi sospetti e poi, dopo altri mirati accertamenti, i carabinieri hanno stretto il cerchio intorno alla coppia. Sono seguite altre specifiche attività di confronto che hanno portato ad accertare la loro responsabilità. È scattata la perquisizione e martedì sera è stata trovata tutta la refurtiva: la borsa, occhiali “di marca” e tutti gli altri oggetti anche di valore affettivo che erano dentro nella borsa stessa. Tutto è stato restituito alla legittima proprietaria.