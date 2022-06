PESARO – La Giunta regionale ha deliberato l’attivazione di un’ambulanza estiva a Gabicce Mare. Il servizio, sollecitato dal sindaco Domenico Pascuzzi e da una interrogazione del consigliere Andrea Biancani, sarà garantito nel periodo dal 1° luglio al 4 settembre e nel fine settimana del 10 e 11 settembre.

La Potes (Postazione territoriale di emergenza sanitaria) è di tipo MSI, cioè con un autista-soccorritore e un infermiere, e la copertura oraria sarà diurna, dalle 10 alle 18.

«Dopo la risposta positiva alla mia interrogazione dell’aprile scorso, nella quale la Regione si era impegnata a garantire il servizio di ambulanza e di Guardia medica a Gabicce, è stato finalmente emanato il provvedimento che assicurerà un primo presidio di assistenza ai cittadini, ai turisti e ai lavoratori stagionali – spiega Biancani – Questo servizio è fondamentale per un Comune che nella stagione estiva passa da poco meno di 6 mila abitanti a 400 mila presenze turistiche, con il pronto soccorso più vicino a 16 km. Dall’autunno scorso segnaliamo riduzioni di orario e progressive chiusure dei presidi di Guardia Medica nella nostra provincia, con molti Comuni totalmente scoperti. Èuna buona notizia che almeno a Gabicce si sia trovata una soluzione per l’ambulanza e mi auguro che al più presto venga ripristinata anche la Guardia medica, non solo per i mesi estivi, ma per tutto l’anno e in tutto il territorio provinciale». L’interrogazione era stata sottoscritta dalla consigliera Micaela Vitri e da tutto il gruppo del Partito Democratico.