Gabicce, dà in escandescenze in hotel: finisce nella cella della caserma dei carabinieri

GABICCE – In vacanza con mogie e figlio a Gabicce, dà in escandescenze in hotel e finisce in tutt’altra camera, quella di sicurezza della caserma dei carabinieri.

Il fatto è avvenuto nella notte tra martedì e mercoledì quando un 40enne residente a Como ha iniziato a molestare alcuni clienti. Il tutto sarebbe dovuto all’abuso di alcol. L’uomo ha alzato i toni della voce e ha anche danneggiato alcune suppellettili della struttura. I proprietari hanno chiamato i carabinieri che sono intervenuti per calmarlo.

Lo hanno trovato nella hall e gli hanno chiesto i documenti per l’identificazione. Qui ha perso la testa e ha iniziato a insultare e minacciare i militari rifiutandosi di fornire le generalità.

Poi ha spintonato uno dei carabinieri, motivo per cui è scattato l’arresto per resistenza a pubblico ufficiale.