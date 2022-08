Gabicce, ecstasy e ketamina per lo sballo della serata: tre giovani nei guai

GABICCE – Ecstasy, hashish e persino ketamina per lo sballo della serata. Tre giovani segnalati alla Prefettura come assuntori di droghe.

I carabinieri hanno effettuato un servizio di controllo alla Baia Imperiale di Gabicce. Qui, assieme agli agenti della polizia locale e assieme ai cani antidroga hanno controllato alcuni ragazzi nei pressi del locale.

Un 22enne di Vercelli, disoccupato con precedenti di polizia, è stato sorpreso con 1 grammo di marijuana, 6 pasticche di ecstasy e 9 di ketamina. Viene usata a scopo stupefacente per via dei suoi effetti allucinogeni e dissociativi.

Per via delle modiche quantità non è stato denunciato per spaccio ma è stato segnalato alla prefettura come assuntore di sostanze stupefacenti.

Altra segnalazione per un 22enne di Perugia sorpreso con 4 grammi di hashish. Infine un 21enne di Città di Castello preso con 8 grammi di hashish. Anche per lui, disoccupato e con precedenti, è scattata la segnalazione alla Prefettura come assuntore. Infine i carabinieri hanno pizzicato un pesarese a bordo di un motorino con un tasso alcolemico di 1grammo per litro. Per lui è scattata la sospensione della patente e la denuncia per guida in stato d’ebbrezza. La patente potrebbe essere sospesa da 6 mesi a 1 anno.