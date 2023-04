Gabicce, ecco la settimana cicloturistica per scoprire il San Bartolo e i prodotti del territorio

GABICCE – Fino al 14 aprile Gabicce propone la Settimana Cicloturistica, giunta alla 41esima edizione. E’ organizzata dal Gruppo Albergatori Multiservizi presieduto da Angelo Serra, con il sostegno, la collaborazione e il patrocinio del Comune e di Confcommercio Marche Nord. Sette giorni alla scoperta del magnifico entroterra marchigiano con altrettante uscite in bicicletta.

«Dopo i 40 anni dei Week-end Gastronomici – ha esordito il direttore Amerigo Varotti – oggi festeggiamo la 41esima edizione della Cicloturistica Internazionale. Due grandi manifestazioni di cui andare veramente orgogliosi. La Cicloturistica di Gabicce Mare è importante per destagionalizzare e per la valorizzazione turistica sia della costa che dell’entroterra, e noi, come sempre, con piacere la sosteniamo».

Ha proseguito Serra: «Esattamente 41 anni fa, grazie all’intuito di albergatori lungimiranti, Gabicce Mare dava inizio alla fantastica avventura della Settimana Cicloturistica, raccogliendo immediatamente consensi ed apprezzamenti dagli amanti delle due ruote, sia provenienti dalle regioni italiane che da diverse nazioni europee ed anche extraeuropee. La manifestazione è nata per aprire gli alberghi a Pasqua e nel corso degli anni ha saputo rinnovarsi. La Settimana Cicloturistica fa veramente scoprire il nostro territorio, dai borghi alle tradizioni, dai paesaggi all’enogastronomia ed è molto importante per lo sviluppo turistico. E’ uno dei tanti appuntamenti di successo che organizziamo, che vanno ad aggiungersi ai numerosi servizi a favore dei turisti e delle comunità. E tanti altri progetti sono in cantiere come la realizzazione di un impianto fotovoltaico all’avanguardia»,

Ed è entrata nel dettaglio Letizia Vincenzetti: «Nel corso degli anni sono cambiate le tendenze, i sistemi di preparazione e tanto altro ma è rimasta costante una caratteristica universale che unisce idealmente tutti i partecipanti e che rappresenta il vero “cuore” di tutta la manifestazione: il piacere di stare insieme, il desiderio comune di arrivare al punto di ritrovo e bere un buon bicchiere di vino, assaggiare dell’ottima porchetta o della pasta con i ceci, accarezzata da un filo di olio prelibato delle nostre colline. E questo territorio sa offrire luoghi incantevoli, paesaggi unici, borghi ricchi di arte e cultura e prelibatezze enogastronomiche che difficilmente si dimenticano. Fondamentale il sostegno del Comune e della Confcommercio, così come la collaborazione di molte Pro loco».

Ogni mattina, come tradizione, fino al 14 aprile, il gruppo di cicloturisti verrà guidato con moto staffetta, ammiraglie e assistenza medica verso paesi e territori da sempre molto attenti all’accoglienza turistica, dove le Pro Loco, con i loro volontari, cucineranno con amore, passione ed allegria. Montelabbate, Gallo di Petriano, Montemontanaro, Montecalvo in Foglia e Vallefoglia sono le mete che visiteremo, ognuna con le sue peculiarità storiche, artistiche e culturali; ognuna pronta ad accogliere i partecipanti con un caldo sorriso.

I familiari seguiranno il gruppo con bus navette e raggiungeranno le località prima dell’arrivo del gruppo visitando cantine tipiche, unitamente ad un tour tra arte e storia.

Mercoledì 12 aprile è in programma la Cronoscalata Gabicce Mare – Gabicce Monte.

«Da sempre – ha evidenziato la vicesindaca Marila Girolomoni – sosteniamo con convinzione questa manifestazione che segna l’inizio della stagione estiva. Come amministrazione per questa edizione abbiamo anche organizzato alcuni appuntamenti, come lo spettacolo teatrale del 12 aprile».

Presente anche l’assessora Rossana Biagioni: «La sicurezza stradale è uno degli aspetti importanti di questo evento e che ci sta particolarmente a cuore. Con la Fondazione Scarponi e la polizia stradale martedì 11 alle ore 21, al teatro Astra, organizzeremo un importante incontro al quale parteciperà anche il direttore del Giro d’Italia Raffaele Babini».

Assoluto protagonista sarà il Parco Naturale del Monte San Bartolo, luogo magico e spettacolare, che da sempre sa regalare emozioni a tutti coloro che, specialmente in primavera, vi pedalano, camminano o si avventurano nei numerosi sentieri segnalati.

E poi ci saranno i momenti di puro relax in una Azienda Agricola del Parco del San Bartolo e una serata in pizzeria davanti a dell’ottima birra, con tanta musica ed allegria. Ma vacanza è anche cultura, esperienza, educazione. A questo proposito sono stati organizzati interessanti riunioni tecniche, con l’intervento di esperti, fisioterapisti, massaggiatori, nutrizionisti. Tre le serate.

La prima martedì 11 aprile ore 21 al Teatro Astra di Gabicce Mare, dove si affronterà l’argomento “Sicurezza stradale”, sottolineando il rapporto conflittuale tra il cicloturista e l’automobilista e la domanda irrisolta: “Perché sulla strada non si sopportano”?

Interverranno relatori prestigiosi: portavoce esperti della Polizia Stradale e alcuni membri della Associazione Scarponi. Una serata da non perdere che consentirà a tutti di intervenire come protagonista attivi del dibattito.

La seconda serata avrà luogo mercoledì 12 aprile ore 21 sempre al Teatro Astra. Sarà all’insegna dell’intrattenimento, con la rappresentazione della commedia comica “Chi più chi meno”, messa in atto dalla compagnia “Il palco degli Sgranati”.

La terza serata è in programma venerdì 14 aprile alle ore 21.00 con la consegna dei premi ricordo della Settimana ai cicloturisti che hanno aderito alla manifestazione. Con questo gesto, gli organizzatori vogliono ringraziare i turisti che hanno scelto la vacanza sportiva a Gabicce Mare.

La Banda di Montefelcino allieterà la serata, coinvolgendo gli spettatori in un bellissimo viaggio alla scoperta dei grandi musicisti che hanno scritto la storia della musica italiana e straniera.