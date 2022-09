Gabicce, ecco il drone per scoprire commercio illegale, abusi edilizi e discariche non autorizzate

GABICCE – Commercio abusivo, ecco il drone. È stato siglato ad inizio agosto l’accordo tra il comune di Gabicce Mare e la Prefettura di Pesaro per il progetto “Spiagge sicure 2022”, che prevede un finanziamento ministeriale di 35.000 euro al fine di mettere in atto concrete ed attuali attività per il contrasto del fenomeno dell’abusivismo commerciale, della vendita di prodotti contraffatti e per la tutela del consumatore.

L’articolato progetto, realizzato in seno al comando del Corpo Unico Associato di Polizia Locale di Gabicce e Gradara, è stato presentato al Prefetto di Pesaro, durante uno specifico incontro del tavolo per l’ordine e la sicurezza pubblica, dal Comandante Bravi, ed ha ottenuto l’approvazione per il rilascio del finanziamento e per dare inizio alla fase esecutiva dello stesso.

L’importante innovazione tecnologica che è stata messa in campo è l’acquisizione da parte del Corpo di Polizia Locale di un “drone” professionale, dotato anche di telecamera termica ed infrarossi, in grado di volare anche in ore notturne. Tramite questa strumentazione gli agenti saranno in grado di monitorare in modo agevole l’arenile demaniale e il territorio di competenza, così da effettuare interventi capillari e mirati in caso di presenza di “venditori abusivi” o altre persone intente a mettere in atto comportamenti vietati.

Il progetto parallelamente prevede alcuni percorsi di formazione specifica, sia per conseguire tutte le abilitazioni necessarie al pilotaggio del “drone”, rilasciate dall’Enac, per tre operatori piloti, ma anche corsi di approfondimento per tutti gli operatori del Corpo sulle tematiche legate all’abusivismo commerciale e alla gestione dell’utente conflittuale. Sono infatti state previste anche forniture di materiali come protezioni balistiche ed anti taglio per gli agenti, nuovi sistemi di contenimento e ritenzione, e quattro nuove radio portatili.

Il Corpo Unico Associato di Polizia Locale di Gabicce e Gradara è già diversi anni impegnato nell’ attività di contrasto alle varie forme di abusivismo commerciale, tanto che il fenomeno, sia sull’arenile demaniale che nelle strade cittadine, risulta essere notevolmente circoscritto. Da inizio stagione infatti, sono stati solamente quattro gli interventi operativi di contrasto che hanno visto il fermo di persone intente in tali attività illecite e che hanno portato al sequestro di più di 800 articoli per un valore stimato di quasi 5000€.

«L’impiego del drone sarà fondamentale per operare un più costante e capillare monitoraggio dell’arenile, permettendo al personale di giungere in modo più diretto nei luoghi dove possono essere individuate situazioni di criticità o di irregolarità – ha sottolineato il comandante Stefano Bravi– Non da ultimo l’impiego del “drone” può risultare utile per molte altre attività di controllo del territorio, come l’individuazione di luoghi utilizzati come discariche abusive, per monitorare dall’alto possibili abusi edilizi, o per il controllo di aree che risultano essere difficilmente raggiungibili come alcune zone del monte San Bartolo».

«Grazie a questo progetto- spiega il sindaco Domenico Pascuzzi– il Corpo Unico Associato di Polizia Locale di Gabicce e Gradara, risulterà essere uno dei primi in Regione a poter mettere in campo tali tecnologie, segno della volontà del Comando e dell’Amministrazione di voler muovere verso standard di efficienza e di qualità sempre maggiori. Già da diversi anni stiamo seguendo questa azione di contrasto all’abusivismo commerciale, soprattutto in spiaggia. Questo ulteriore contributo ci permetterà di avere una dotazione importante che si aggiunge agli altri contributi ricevuti negli scorsi anni».