Gabicce, ha il divieto di avvicinarsi alla ex ma entra in casa. Arrestato

Il caso riguarda un uomo di 68 anni trovato nella abitazione familiare dopo una misura stabilita in un processo per maltrattamenti

GABICCE – Ha il divieto di avvicinarsi alla ex, ma le entra in casa. Scatta l’arresto.

Il fatto riguarda un uomo di Gabicce di 68 anni che domenica scorsa ha violato la misura cautelare dell’allontanamento dalla casa famigliare e divieto di avvicinamento alla parte offesa disposta all’interno di un altro procedimento per maltrattamenti.

L’uomo è stato trovato dai carabinieri all’interno dell’abitazione familiare dove era presente la ex convivente. Così i militari, lo hanno arrestato in flagranza di reato, come prevede la legge. Una violazione che per il contrasto di due norme non può portare a nessuna misura coercitiva immediata, tanto che è stata disposta subito la liberazione.

L’uomo non si è presentato davanti al giudice. Gli è stato contestato anche il rifiuto di fornire le proprie generalità.

Il pubblico ministero non ha chiesto altre misure cautelari.