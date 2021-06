GABICCE – Confartigianato e Comune di Gabicce insieme per un progetto turistico e di rilancio economico. Ma gli artigiani chiedono una riduzione della Tari. Collaborazione e impegno per il lavoro, temi che fanno sventolare la Bandiera blu ancora più in alto. È la sintesi dell’incontro che si è svolto tra i vertici di Confartigianato Ancona – Pesaro e Urbino e il sindaco di Gabicce Mare, Domenico Pascuzzi. Un incontro proficuo, in presenza, a testimoniare il valore della città e la voglia di condivisione di obiettivi e progetti per il sostegno alla ripartenza delle imprese. All’appuntamento hanno partecipato il segretario di Confartigianato Ancona – Pesaro e Urbino, Marco Pierpaoli, il responsabile sindacale Luca Bocchino, e Roberto Esposito, Silvana Della Fornace e Maria Rosaria Bruno.

Durante l’incontro sono stati affrontati i temi di maggiore interesse per le imprese: «Abbiamo chiesto all’amministrazione di porre l’attenzione su alcuni temi, come ad esempio la Tari, che sono centrali per le attività economiche e su cui è importante costruire un dialogo – ha spiegato Pierpaoli – dobbiamo puntare insieme alla creazione di nuove sinergie per il rilancio dell’economia territoriale. E proprio la concertazione, come avvenuto finora, è la strada per progettare adeguatamente le azioni da intraprendere per il futuro e ottenere riconoscimenti importanti della qualità del lavoro svolto, come nel caso della Bandiera Blu 2021».

«Per noi è importante essere vicini all’amministrazione comunale e portare avanti un dialogo proficuo in questo momento cruciale per la ripresa – ha dichiarato il segretario Pierpaoli – È fondamentale progettare insieme la ripartenza e creare le condizioni favorevoli affinché le imprese possano iniziare a ripartire. Questa città, in particolare, ha un’altissima vocazione turistica ed è fondamentale sostenere le attività che operano in questo settore, oggi più che mai, perché proprio dal turismo passa la rinascita del tessuto economico locale. Anche la ventottesima Bandiera Blu ottenuta per il 2021 – ha aggiunto Pierpaoli – ormai un vessillo consolidato per la città e per il quale va il nostro plauso al Comune, è un’ulteriore rappresentazione del buon lavoro svolto dall’amministrazione assieme alle categorie economiche, per la qualità dei servizi offerti a cittadini e turisti».