Gabicce, cinque ore di vuoto prima di accorgersi della coltellata ricevuta

GABICCE – Un black out di cinque ore prima di accorgersi di aver ricevuto una coltellata sotto l’ascella.

Una storia dai contorni tutti da definire quella accaduta nella notte tra domenica e lunedì fuori dalla discoteca di Gabicce Monte.

Qui poco dopo la mezzanotte, un ventenne di origini russe residente a Vallefoglia è uscito all’esterno per consumare un drink. Stando a quanto dirà in seguito era da solo. In questo frangente sarebbe stato avvicinato da tre o quattro ragazzi che gli avrebbero chiesto di cambiare 20 euro. Da questo momento il giovane ha un vuoto di memoria di ben cinque ore quando, all’alba gli amici con cui usciva dalla discoteca dopo aver fatto serata hanno notato del sangue nella maglietta del ragazzo.

Alzata la t shirt il giovane ha notato una ferita sotto l’ascella, così si è diretto al pronto soccorso. Qui i medici hanno suturato la ferita e hanno rilevato che si trattava di un colpo inferto da un coltello. Ma il giovane non ha saputo dire molto di più. Un vuoto temporale e un vuoto di racconto che non ha aiutato i carabinieri, intervenuti dopo l’allarme dato dai medici.

Non sarà facile ricostruire quanto accaduto, quello che è certo è che nella zona esterna non ci sono telecamere in grado di aver documentato quanto successo.

C’è stata sicuramente una colluttazione, ma le ragioni di quanto accaduto sono avvolte nel mistero.

La vittima della coltellata però ha impiegato del tempo prima di denunciare quanto accaduto. Tra l’altro i carabinieri erano presenti quella sera proprio come presidio di sicurezza, ma il giovane non li ha avvicinati per raccontare della coltellata subita. Ha aspettato di ritrovarsi in ospedale, ben cinque ore dopo. Tante cose che non tornano. Ma per fortuna il 20enne sta bene e non è in pericolo di vita.