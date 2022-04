GABICCE – Il Comune di Gabicce scalda i motori e si prepara ad inaugurare la bella stagione con la prima edizione di Buskeat Street Festival. L’evento, a cura di Feed N Food di Ben Srls e organizzato dall’amministrazione locale, dall’associazione Gabicce Futura e da Visitgabicce, vedrà animare per tre giorni Piazza Municipio da una pittoresca carovana all’insegna dello street food, artisti di strada e buona musica.



Come riferito dagli stessi organizzatori che portano il progetto in tour in tutta la penisola, si tratta dell’unico format in Italia che unisce tutte le eccellenze di strada dello stivale, per scaldare anima e stomaco.

La kermesse aprirà i battenti già dalle 18 del 29 aprile e proseguirà fino alla mezzanotte del 1° maggio. Special guest sabato 30 aprile la Revolution Live Band che farà ballare la Piazza Municipio alle ore 18 con un concerto proposto e organizzato dall’associazione Visit Gabicce e che inizialmente era previsto il 24 aprile poi rinviato per maltempo.



Prima del concerto, alle 17.30, l’inaugurazione del murales della seconda edizione di Urbis Plantarum. Il progetto di arte urbana, che già lo scorso anno aveva portato nel comune street artists di fama nazionale, quest’anno ha visto la realizzazione di un murales intitolato “Fior di Mare”, in prossimità del Centro Civico Creobicce.