Gabicce, botte da orbi per una manovra sbagliata in auto. Tre denunciati

PESARO – La manovra sbagliata che ha innescato la miccia non è chiara, fatto sta che due conducenti e un’altra persona si sono fronteggiati in strada, fino a darsele di santa ragione.



È successo a Gabicce domenica sera in viale della Vittoria. Qui un uomo di 49 anni, originario del Piemonte, da solo in auto, si è trovato a discutere con due ragazzi di 27 e 26 anni residenti a Gabicce.

Prima gli insulti dal finestrino, poi tutti sono scesi in strada. Gli animi sono diventati tesi e sono scattate le mani. Sono volati pugni e spinte finchè sono intervenuti i carabinieri. La rissa è stata domata ma il 49enne, in inferiorità numerica, ha avuto la peggio. E’ stato poi ricoverato in pronto soccorso perché ha riportato la frattura di una mascella.

I carabinieri della stazione di Gabicce hanno denunciato tutti e tre a piede libero per rissa e per lesioni personali aggravate. Ma non è tutto perché i duellanti non hanno ovviamente giustificato il motivo per cui erano in giro. E si sono quindi beccati anche la sanzione per il divieto di spostamento in base al decreto governativo sul coronavirus. Rischiano una multa da 400 a 3000 euro.