Gabicce, botte fuori dalla discoteca: arrestato neomaggiorenne

Il giovane è accusato di rapina, furto e lesioni. Un forlivese in ospedale. In aula ha dato la sua versione dei fatti. Indagano i carabinieri

GABICCE – Botte fuori dalla discoteca, arrestato un 18enne di Cattolica. Per l’accusa è lesioni, furto con strappo e rapina.

Secondo quanto ricostruito ci sarebbero state due zuffe tra bande di ragazzi, anche minorenni. Entrambe per motivi banali ma tutte con la stessa conseguenza: calci, spinte e pugni. Un giovane forlivese avrebbe rotto la caviglia in uno scontro ed è finito in ospedale. Un altro ragazzo aveva il naso grondante di sangue.

Nel primo caso il giovane arrestato è accusato di aver preso la borsetta di una ragazza ma lui si difende che lei gliela avrebbe tirata addosso per difendere un amico. Nel secondo caso invece avrebbe preso dei soldi. Poi la chiamata ai carabinieri che hanno arrestato il ragazzo.

Mercoledì 3 maggio l’udienza di convalida dell’arresto in cui il giovane ha dato la sua versione dei fatti, dicendo di non aver rapinato o rubato borse. Ma di essere finito in mezzo alle risse.