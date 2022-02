Gabicce, l’auto scivola nel porto: recuperata dai vigili del fuoco

GABICCE – L’auto nel canale del porto. Poco prima delle 10 a Gabicce Mare, un’autovettura Smart, probabilmente lasciata in sosta senza freno a mano, è scivolata nel portocanale che divide Gabicce da Cattolica. In un primo tempo si è temuto che potesse esserci qualcuno a bordo così che sono intervenute 2 squadre di vigili del fuoco, militari della Guardia costiera e agenti della polizia municipale. Poichè a bordo non c’era nessuno sul posto sono intervenuti i sommozzatori della sezione navale dei vigili del fuoco che hanno imbracato la piccola vettura, tirandola fuori dalle acque del porto canale per issarla sulla banchina.

Al termine del lavoro, è scattato un grande applauso rivolto ai vigili del fuoco da parte di tanti curiosi che si erano radunati sul posto. Nel frattempo è stata individuata la conducente dell’auto che ha chiarito di essersi dimenticata di tirare il freno a mano.