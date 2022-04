GABICCE – Sarebbe stato stroncato da un malore mentre si trovava in un appezzamento terriero per alcuni lavori agricoli. È morto così Paolo Carnevali, 81enne di Gabicce che è stato rinvenuto senza vita in un campo agricolo sito lungo Strada della Romagna.



A dare l’allarme sarebbero stati i familiari: sul posto sono giunti i Vigili del Fuoco e la polizia locale che, a loro volta, hanno chiesto l’intervento del 118. Ai sanitari non è rimasto che constatare il decesso. Visto il ritrovamento del corpo distante dal trattore le autorità avevano subito ipotizzato l’ipotesi del malore che è stata poi confermata dagli accertamenti. Meno plausibile l’ipotesi dell’incidente agricolo.



Giorni comunque neri negli appezzamenti agricoli pesaresi teatro di episodi infausti: appena 24 ore prima era rimasto gravemente ferito un pensionato ribaltatosi dal suo mezzo. In un incidente dalla dinamica similare, un 70enne di Gradara era invece deceduto la giornata precedente.