Gabicce, 75enne stroncata da un malore mentre si trovava in spiaggia

GABICCE – Si è accasciata all’improvviso senza più riprendersi. È morta così purtroppo una turista tedesca di 75 anni. La tragedia si è consumata intorno alle 15 dell’11 giugno: quello che doveva essere uno dei primi week-end di mare si è purtroppo trasformato in un dramma.



La donna stava passeggiando in un tratto di spiaggia libera quando è stata colta dal malore che non le ha lasciato scampo. Subito la macchina dei soccorsi si è attivata: sul posto sono prontamente giunti gli uomini dl 118, quelli della Capitaneria di Porto ed i Carabinieri. Purtroppo però per la turista non c’è stato nulla da fare. La donna stava trascorrendo un periodo di relax in compagnia del marito e di alcuni amici.



Nessun sintomo o segnale nei giorni precedenti aveva lasciato intendere un epilogo così grave. Il trambusto dei mezzi di soccorso non è di certo passato inosservato alle tante persone presenti negli stabilimenti che hanno assistito attoniti ed inermi a quanto stava accadendo.