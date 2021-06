PESARO – Notizia bomba in casa Italservice Pesaro. Le insistenti voci son diventate realtà ed è stato ufficializzato dalla Divisione Calcio a 5 che le Final Four scudetto si disputeranno al Pala Nino Pizza di Pesaro, la casa dei biancorossi.

Gli spareggi con in palio il tricolore si svolgeranno da giovedì 17 a lunedì 21 giugno. Il comunicato non è stato ancora emanato ma l’accordo che affida l’organizzazione all’Italservice Pesaro è ormai cosa definitiva.

Il sodalizio di patron Lorenzo Pizza si sta già preparando anche a riabbracciare i propri tifosi, proprio nel momento clou della stagione. Se la Coppa Italia conquistata a Rimini lo scorso aprile è stata festeggiata solamente tra i membri della società, ora c’è un’occasione ghiottissima per provare a cucirsi, di nuovo, il tricolore in petto in mezzo alla propria gente. Alle Final Four potranno entrare circa 500 spettatori e presto la società renderà note le modalità di accesso al grande evento.

L’Italservice intanto attende di conoscere la sua rivale in semifinale, una tra Feldi Eboli e Petrarca Padova che oggi, mercoledì 9 giugno, disputano gara-2 con i campani al match point dopo il successo in gara-1 (7 a 1 in casa del Padova). Dall’altra parte del tabellone ci sono Came Dosson e Meta Catania.

PROGRAMMA E REGOLAMENTO – Si giocheranno due semifinali e finale con gare di andata e ritorno: si sommerà il punteggio negli 80 minuti, ma in semifinale in caso di parità si andrà ai supplementari e se ancora pari passerà la squadra meglio piazzata, mentre in finale ci saranno gli eventuali rigori. Il programma: semifinali di andata giovedì 17, Came Dosson-Meta Catania alle 18 e Italservice Pesaro contro la vincente di Feldi Eboli-Petrarca Padova alle 21, entrambe in diretta PMGsport Futsal; semifinali di ritorno venerdì 18, Came-Meta alle 17.30 (diretta PMG), l’Italservice in campo alle 20.30 in diretta Rai Sport. Le vincenti si troveranno in finale: andata domenica 20 giugno alle ore 21, ritorno lunedì 21 alle ore 20.30, entrambe in diretta RaiSport.

Come se non bastasse, all’interno dei 5 giorni di puro futsal sono state inserite anche le Final Four scudetto Under 19, dove si affronteranno le migliori 4 giovani formazioni d’Italia (sabato 19 le semifinali e domenica 20 la finalissima).