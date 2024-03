Italservice, c’è la sosta campionato. Murilo Schiochet: «Obiettivo Playoff, poi possiamo giocarcela con tutti»

Si torna in campo il 29 e il 30 marzo per il 27esimo appuntamento di questa regular season. Quart'ultimo turno prima dei playoff

PESARO – E’ tempo di sosta per la Serie A in vista delle Final Four di Coppa. Può dunque riposarsi l’Italservice Pesaro e ricaricare le energie dopo un tour de force davvero stremante. Mister Scarpitti e i suoi ragazzi possono adesso “rilassarsi” fino al 30 marzo, data cerchiata in rosso per la sfida in casa del Saviatesta Mantova, con in tasca un vantaggio di quattro punti sul Pomezia e una solida posizione nella zona playoff.

L’altro ieri il club biancorosso ha approfittato della pausa campionato per far visita all’azienda Decor Leader, prezioso partner rossiniano. Durante questa, Murilo Schiochet ha parlato dell’ultimo periodo, della sosta e degli obiettivi del Pesaro: «Arriviamo alla sosta molto bene. Dopo la sconfitta maturata sul campo dello Sporting Sala Consilina, ci siamo riuniti nello spogliatoio, giocatori e staff, promettendoci di cambiare ritmo, di arrivare ai playoff. La conseguenza è stata un filotto di tre vittorie, con Genzano, Verona e Cosenza». L’Italservice al momento si ritrova infatti al settimo posto, quota 42 punti, a pari merito con la Sandro Abate Avellino grazie soprattutto alla vittoria con il Cosenza di venerdì scorso. Su di tutti, capitan Tonidandel grazie ad una tripletta: «Felipe ha illuminato la serata, è veramente il numero uno, ed è stato prezioso anche il gol di Barichello». Murilo conclude poi rassicurando sulle sue condizioni e dando uno sguardo al rush finale: «Ho avuto un problema muscolare che mi terrà fuori per un po’. Pensavamo fosse più grave a fine gara col Cosenza, invece starò fuori per circa 25 giorni. La pausa mi aiuterà a rosicchiare qualche giorno. L’obiettivo è quello di tornare più forte di prima. Mancano quattro gare, l’obiettivo è quello di arrivare ai playoff perché poi possiamo giocarcela con tutti. Anche con l’Olimpus Roma. Prima arriviamoci e poi vedremo come va».