Manca la terza vittoria consecutiva la squadra biancorossa. Il team di mister Fulvio Colini sale a quota 8 in classifica. Comandano gli abruzzesi a 9

PESARO – L’Italservice Pesaro non riesce ad avere la meglio sulla Signor Prestito CMB Matera. Al Pala Nino Pizza termina 2-2.

Tanta sfortuna e qualcosa da recriminare per i biancorossi, capaci di rimontare due volte un’ottima Signor Prestito. Gli ospiti infatti passano in vantaggio in avvio con Cesaroni, risponde poco dopo Miarelli direttamente dalla propria porta.

Allo scadere una sfortunata deviazione di Canal consente ai lucani di chiudere il primo tempo in vantaggio. Nella ripresa è assedio Italservice che trova nuovamente il pari con Marcelinho. Ultimi minuti di fuoco dove l’Italservice avrebbe meritato la vittoria ma gli ospiti reggono l’urto.

Vince invece l’Acqua&Sapone che conquista la vetta della classifica. Nel recupero della seconda giornata di Serie A, la nuova capolista si impone 5-1 sulla Cybertel Aniene.

Nell’altro recupero pareggio a reti bianche tra Todis Lido di Ostia e Colormax Pescara.