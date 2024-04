Futsal, è tempo di Playoff. Ai quarti sarà Olimpus Roma-Italservice Pesaro

PESARO – Undici giorni e poi si parte. Con la chiusura della regular season della Serie A New Energy, e con gli accoppiamenti già definiti, sale la febbre da playoff. Si giocherà al meglio delle tre gare, con l’eventuale bella in casa della meglio piazzata al termine della 30esima giornata di campionato.

L’Italservice Pesaro quindi, arrivata ottava dopo la sconfitta nell’ultima contro il Meta Catania, sfiderà la capolista Olimpus Roma per la quarta volta in questa stagione 2023/2024. Nei tre precedenti, la formazione rossiniana allenata da mister Fausto Scarpitti è andata sempre in crescendo. All’andata di campionato, il 23 dicembre al Palagems di Roma, la sconfitta fu rotonda con un 5 a 1 in favore dell’Olimpus. Poi, la Coppa. Seppur il Pesaro abbia dovuto abbandonare il sogno delle Finali, la prestazione, sempre in casa della squadra capitolina, fu entusiasmante. Una sconfitta, si, ma per 6 a 5 solo ai tempi supplementari e dopo essere passata anche in vantaggio. Ed infine la 27esima di regular al Palamegabox, con una bella vittoria per 5 a 3 grazie alle doppiette di Vavà e Juanfran, e la rete splendida di Mohabz. Adesso i quarti di finale Playoff, con gara-1 fissata o al 10, o all’11 maggio sempre al Palagems di Roma, gara-2 il 13 o 14 maggio, e l’eventuale bella il 17 o il 18 maggio.

Dallo stesso lato del tabellone, anche Meta Catania-Ecocity Genzano, mentre, dalla parte opposta, si sfideranno Napoli-Feldi Eboli in un derby tutto campano, e L84-Sandro Abate.