Futsal, playoff: gara1 se l’aggiudica l’Italservice Pesaro. Al Pala Pizza cade la Signor Prestito

Prova di forza dei campioni d'Italia. Doppiette di Borruto e Canal, in gol anche Cuzzolino. Appuntamento a gara2, mercoledì 12 maggio, in Basilicata, alle 16. Eventuale gara3 a in casa sabato 15

