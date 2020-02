Futsal, Pesaro non sbaglia un colpo: sbancata Dosson. A&S e Rieti però non mollano

Davanti vincono e convincono tutte e tre le protagoniste del campionato. Successo fondamentale anche per il Kaos Mantova che vale l’aggancio all’ottavo posto

Nella ventitreesima giornata di Regular Season, l’Italservice Pesaro si conferma d’acciaio e sbanca l’ostico campo del Came Dosson 7-3. Così facendo, resta vivo il vantaggio di +4 sull’inseguitrice Acqua&Sapone.

Il quintetto di Fulvio Colini supera un esame di maturità importante. Nella tana della quarta in classifica, i campioni d’Italia in carica raggiungono il dodicesimo successo consecutivo (eguagliando così la striscia dell’Acqua&Sapone di Bellarte e del Prato di Velasco).

Proprio l’Acqua&Sapone rialza la testa. 6-1 al Signor Prestito e ritorno alla vittoria dopo il kappao di Pesaro. Anche l’altra inseguitrice Rieti non molla ed espugna Latina 8-1. Con una gara ancora da recuperare, i laziali si proiettano a -3 dall’A&S e -7 dalla capolista Italservice.

Tra gli altri risultati di giornata, spicca il successo interno del Kaos Mantova contro la Colormax Pescara 4-3. Tre punti fondamentali per agganciare il Signor Prestito all’ottavo posto, ultima slot playoff disponibile.

In un weekend dove non ci sono state enormi sorprese, a rubare la scena ci hanno pensato ancora una volta gli eterni amici-rivali Mammarella e Miarelli. Entrambi i numeri 1 azzurri sono andati in gol con le rispettive squadre. Una bella coincidenza che conferma lo spessore di due fenomeni del futsal italiano.