Futsal, l’Italservice ospita l’Olimpus Roma. Scarpitti: «Non partiamo battuti»

E' il 28esimo appuntamento di questa Serie A New Energy. Fischio d'inizio in programma domenica 7 aprile, alle 18.15, al Palamegabox. La gara sarà trasmessa in diretta da Sky Sport

PESARO – Archiviata la sconfitta contro la Saviatesta Mantova, il focus dell’Italservice Pesaro si sposta ora alla capolista Olimpus Roma. Una gara di fondamentale importanza per il roster di mister Fausto Scarpitti. L’obiettivo è quello di assicurarsi i playoff tramite queste ultime tre partite di regular season, oltre che rialzare subito il mento dopo il brutto k.o. nella scorsa giornata: «Dopo la sconfitta di Mantova, si riparte come dopo ogni altra partita persa, cioè con grande voglia di rivalsa, questo è logico. – esordisce mister Scarpitti – Ma è stato un passaggio a vuoto, come succede a tutti e ogni settimana. È un campionato combattutissimo e non bisogna pensare che andare a giocare contro le squadre attardate in graduatoria significhi vincere sempre: nella stessa giornata, il Pomezia ha perso come noi a Cosenza, addirittura il Verona ha fatto il suo secondo punto stagionale bloccando la Meta Catania e un paio di settimane fa la capolista Olimpus ha recuperato nel finale quattro goal allo stesso Mantova che stava meritatamente vincendo».

Proprio sull’Olimpus, il tecnico rossiniano: «Se pensiamo a questa gara guardando la classifica, sulla carta non ci sarebbe neanche da ipotizzare di poter battere la capolista indiscussa del campionato. Ma come ci insegnano anche le partite perse, come quella di Mantova, non partiamo assolutamente battuti, perché sappiamo di avere la forza e il carattere per giocarcela. Ci sono nove punti a disposizione in questo finale di stagione, – conclude il mister – ma noi abbiamo il dovere di non fare calcoli o tabelle con il calendario in mano. Abbiamo un unico obiettivo, giocare la migliore partita possibile contro l’Olimpus e provare a portare a casa punti che potrebbero essere decisivi per finire alla grande un campionato che ha visto il Pesaro tornare a lottare per obiettivi importanti».