Italservie Pesaro da urlo: batte il Plzen grazie a un super Canal

RIMINI – L’Italservice Pesaro fa esplodere l’RDS Stadium di Rimini. I biancorossi superano 4-2 il Plzen e volano al secondo posto del girone di Main Round di Champions League.

Grande reazione dei marchigiani dopo il kappao all’esordio col Tyumen. Nella seconda giornata, un super Canal trascina l’Italservice priva dello squalificato Borruto. Contro i cechi, De Oliveira sblocca la gara in avvio con una bella giocata personale. Arriva però il pareggio di Rick in seguito a una disattenzione difensiva. Pesaro però non ne vuole sapere di abbassare i ritmi e Canal direttamente da corner, complice una deviazione ospite, riporta in vantaggio la squadra di mister Fulvio Colini. Il numero 11 cala il tris nella ripresa, su assist di De Luca. Seguono tante, troppe occasioni sciupate dall’Italservice che comunque regge l’urto del quinto di movimento avversario. Nel finale, il sigillo del 4-1 lo firma l’azzurro Fortini, a nulla serve il gol di Resetar arrivato sul filo della sirena.

L’altra partita giocata ieri pomeriggio ha visto fronteggiarsi Tyumen-Kairat Almaty ed è terminata 3-3. A quaranta minuti dal termine del Main Round, la classifica recita così: Tyumen 4, Italservice Pesaro 3, Kairat Almaty 2, Plzen 1. Sarà decisiva la terza e ultima giornata di sabato 30 ottobre. Tre squadre passeranno all’Elite Round, ed ecco il programma: ore 15 Tyumen-Plzen (diretta su Futsaltv.it), ore 18 Italservice Pesaro-Kairat Almaty (diretta su Sky Sport Arena).

ITALSERVICE PESARO-PLZEN 4-2 (2-1)

ITALSERVICE PESARO: Espindola, Tonidandel, Fortini, Canal, Taborda, Miarelli, Vesprini, Ciappici, D’Ambrosio, Salas, Honorio, Cuzzolino, De Oliveira, De Luca. All. Colini.

PLZEN: Vahala, Resetar, Vnuk, Holy, Seidler, Rick, Buchta, Kozar, Nemec, Zdrahal, Strajt, Havel, Kunstner. All. Kopecky.

ARBITRI: Ciobanu (Rom) , Moreno Reina (Spa) e Christodoulis (Gre). CRONO: Zannola (Ita)

RETI: 2’43” De Oliveira, 16’29” Rick, 17’57” Canal; 23’05 Canal, 33’55” Fortini, 39’56” Resetar.