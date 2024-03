Futsal, l’Italservice Pesaro sale a Mantova. Obiettivo: tre punti

Il Pesaro cerca la quarta vittoria di fila per blindare i playoff. Il Saviatesta Mantova ha il bisogno assoluto di scalare posizioni e scappar via dalla penultima casella

PESARO – Dopo la sosta, torna la Serie A New Energy con il 27esimo appuntamento di questa regular season, il quartultimo. È questo sabato 30 marzo il giorno in rosso nel calendario dell’Italservice Pesaro che dovrà affrontare il Saviatesta Mantova. Una trasferta complicata quella del Palasport Neoul, che però saprà dire molto della stagione del Pesaro e di quel che sarà il suo destino. I rossiniani arrivano infatti alla sfida da tre vittorie consecutive (Genzano, Verona e Cosenza) ma con uno storico non troppo positivo se guardato esclusivamente lontano dalle mura amiche del Palamegabox. In trasferta sono arrivate solo tre vittorie e tre pareggi in confronto a sette sconfitte. Impresa dura se si considera anche che invece 10 dei 15 punti, per il Mantova, sono arrivati proprio in casa. Dura sì, ma comunque necessaria all’Italservice, che ha bisogno assoluto di cementificare l’ottava piazza che rappresenterebbe a tutti gli effetti i playoff. Il Mantova, d’altro canto, necessita dei tre punti e di risultati favorevoli da parte del Pirossigeno Cosenza e dallo Sporting Ciampino. L’obiettivo è quello di provare ad insediarsi nella zona playout dal girone.

Per quanto riguarda l’andata, ci fu da discutere. Il Mantova vinse infatti per 5 a 2 sul campo del Pesaro che però fece ricorso per una anomalia nella compilazione della distinta di gara. Ricorso poi vinto con annesso risultato di 6-0 a tavolino per Capitan Tonidandel e compagni. Elemento che molto probabilmente infiammerà ancora di più questa gara di ritorno. L’ appuntamento è dunque da non perdere. In programma alle ore 16, la gara sarà visibile anche su Futsal Tv.