Futsal, Final Eight: l’Italservice batte Ostia e vola in finale di Coppa Italia

RIMINI – L’Italservice Pesaro è in finale di Coppa Italia. Un super Borruto decide con un poker la semifinale contro il Todis Lido di Ostia, termina 7-2 all’RDS Stadium di Rimini.

Non è stato semplice per i biancorossi, tutt’altro. L’inizio è shock: Motta apre le ostilità in avvio e Rocha raddoppia per il Todis. Mister Colini chiama timeout e chiede calma ai suoi ragazzi. Salas accorcia subito le distanze (2-1). Da lì in poi, è Borruto-show: tripletta del cobra e all’intervallo si arriva sul 4-2.

Nella ripresa segna subito Cuzzolino e i rossiniani amministrano il vantaggio. Nel finale, ci pensa ancora Borruto a fare 6-2 e De Oliveira a chiudere col 7-2.

Chi vincerà questa sera tra Feldi Eboli e Acqua&Sapone incontrerà l’Italservice in finale di Coppa Italia domani, domenica 25 aprile. Fischio d’inizio fissato alle 18 e diretta televisiva Rai Sport.