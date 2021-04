Furti e rapine, Cna Pesaro lancia una rete di videosorveglianza

PESARO – Con la ripresa delle attività e la fine del lockdown torna anche il problema dei furti e delle rapine nelle imprese e nelle attività commerciali. Si tratta di un fenomeno odioso, soprattutto se perpetrato ai danni di attività economiche già messe a dura prova dalla crisi.

Per questo Cna di Pesaro e Urbino ha dato avvio ad un progetto che coinvolge i propri associati denominato Mille occhi sulla provincia di Pesaro e Urbino. Si tratta di un unico sistema di video allarme antirapina collegato direttamente con le sale operative delle Forze dell’Ordine della città.

Seppure i furti siano diminuiti a causa delle restrizioni, gli episodi non mancano. Significativo è il decremento dei furti denunciati ai carabinieri, che hanno subìto la flessione del 43% (da 3.082 a 1.747 nel 2020).

Grazie ad un accordo con le Società SB Company e Securshop by Gecom e promosso dal Confidi Uni.co. le imprese della provincia di Pesaro e Urbino associate a Cna potranno infatti usufruire di speciali condizioni per le migliori soluzioni di videosorveglianza antirapina, antiintrusione per la messa in sicurezza delle persone e delle attività.

Si tratta di un sistema grazie al quale in tempo reale le forze dell’ordine potranno monitorare i circuiti di video sorveglianza installati nell’azienda ed intervenire tempestivamente in caso effrazione.

La presentazione del progetto Mille occhi sulla provincia di Pesaro

In caso di rapina, le telecamere info-investigative, collegate al Decoder Securshop, sono un potente strumento informativo per accertare e sventare in tempi brevi un evento criminoso. L’allarme, generato dall’utente, si attiva tramite sistemi discreti che non mettono a rischio la persona minacciata. La richiesta di aiuto viene instradata alle Centrali Operative delle Forze dell’Ordine.

Ad attività chiusa, in caso di furto, l’Sos generato dalla Centrale di Allarme Antintrusione dell’utente, attiva le immagini nella Centrale Operativa Gecom SpA.

Gli operatori di Centrale Operativa, saranno in grado di constatare la presenza di un tentativo di furto in atto e di girare “immediatamente” le immagini alle Sale Operative delle Forze dell’Ordine, che moduleranno l’intervento in minor tempo e con maggiori dettagli dello scenario criminoso in atto.

Securshop Spa è società leader nel settore della sicurezza integrata. Con oltre 200 collegamenti all’interno delle Sale operative di Carabinieri e Polizia di Stato grazie ad un esclusivo protocollo d’intesa con il Ministero dell’interno, la società offre un servizio di video allarme integrato per la tutela delle persone e dei beni.

Su richiesta volontaria di soccorso, permette di far vedere le telecamere del luogo sotto minaccia direttamente agli operatori della Polizia di Stato e dell’Arma dei Carabinieri e di poter essere subito attivi sulla scena del crimine, in grado di coordinare tutte le attività di Pronto Intervento.