FANO – Grave incidente nella mattinata di oggi, 12 dicembre, sulla superstrada nel tratto tra Lucrezia e Bellocchi in direzione Fano, dove un furgone si sarebbe ribaltato in mezzo alle due corsie.



È successo intorno alle 10: tutta da chiarire al momento la dinamica. Sul posto due ambulanze, i vigili del fuoco e la polizia stradale. Un ferito è stato trasportato in eliambulanza al nosocomio regionali di Torrette. Tratto chiuso e personale Anas in azione per ripristinare la viabilità.



