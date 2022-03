Sul posto i vigili del fuoco di Cagli, un'autogrù dal comando di Pesaro per il recupero del mezzo, i sanitari del 118 e i carabinieri di Pergola. I due ricoverati a Urbino per accertamenti

FRONTONE – Grave incidente nella mattinata del 9 marzo in località Torricella nel comune di Frontone. Erano circa le 8 quando un 19enne alla guida di una Fiat Idea, per cause in fase di accertamento, ha perso il controllo del mezzo mentre attraversava un viadotto sopra il torrente Cinisco sul tragitto che li avrebbe dovuti condurre a scuola a Pergola.



La vettura ha sfondato il guardrail ed è volata di sotto terminando la caduta nel greto del fiume: uno salto nel vuoto di circa 10 metri che ha lasciato miracolosamente illeso il giovane ed una sua amica 18enne che viaggiava con lui.

I due ragazzi, che abitano ad un chilometro dal ponte dove è avvenuto l’incidente, non hanno mai perso conoscenza. Sono usciti da soli dalla vettura e poi sono risaliti in strada dove hanno chiamato i soccorsi e i genitori.



A limitare i danni sicuramente la cintura di sicurezza e l’airbag. All’arrivo dell’ambulanza, i due giovani apparivano praticamente illesi anche in evidente stato di choc mentre l’eliambulanza, che era stata allertata, è stata fatta rientrare. Entrambi sono stati portati in ospedale a Urbino per controlli. Sul posto i vigili del fuoco di Cagli, un’autogrù dal comando di Pesaro per il recupero del mezzo, i sanitari del 118 e i carabinieri di Pergola